Permette l accesso a un ambiente interrato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Permette l accesso a un ambiente interrato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : BOTOLA

Significato/Curiosita : Permette l accesso a un ambiente interrato

Occupano un volume di oltre mille metri cubi e la loro altezza originaria variava rispettivamente da 11,50 a 15,50 metri. erano utilizzati come ambiente di...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi botola (disambigua). una botola è una porta scorrevole o a cerniera, a filo con la superficie... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

