Per Gramsci c era quello della volontà - Cruciverba

Ottimismo della volontà è un motto reso celebre da antonio gramsci. in un editoriale pubblicato su "l'ordine nuovo" nell'aprile 1920, gramsci attribuisce...

sull'ottimismo wikizionario contiene il lemma di dizionario «ottimismo» wikimedia commons contiene immagini o altri file su ottimismo (en) ottimismo,... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

