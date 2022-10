Parto con bimbo che nasce di piedi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Parto con bimbo che nasce di piedi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PODALICO

Significato/Curiosita : Parto con bimbo che nasce di piedi

Mille difficoltà e sofferenze disumane, riesce a superare il parto. il bambino che nasce è chiamato raimondo ed è perfettamente sano. tullio inizia così...

podalica possono essere partoriti dalla vagina con l'aiuto di una ostetrica, anche se attualmente la maggior parte dei bambini in posizione podalica sono... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

Altre definizioni con parto; bimbo; nasce; piedi; L ufficio dal quale parto no gli ordini; parto no per la luna di miele; Dirige un reparto ospedaliero; Un tipo di parto ; Se lo succhia il bimbo ; Così fa il bimbo dispettoso; La smanceria del bimbo ; Il bimbo che se la fa... strilla; Far nasce re un bebé; nasce dai monti Altaj; Vi nasce l Oder; Il Po nasce dal del Re; Nei Paesi anglosassoni vale tre piedi ; Aveva i piedi di capra; A piedi nudi; Nota località ai piedi del Monte Conero; Cerca nelle Definizioni