Paola, che iniziò la carriera da sosia di Madonna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Paola, che iniziò la carriera da sosia di Madonna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BARALE

Significato/Curiosita : Paola, che inizio la carriera da sosia di madonna

paola barale (fossano, 28 aprile 1967) è una conduttrice televisiva, attrice e showgirl italiana. la sua carriera televisiva inizia per caso; il suo desiderio...

paola barale (fossano, 28 aprile 1967) è una conduttrice televisiva, attrice e showgirl italiana. la sua carriera televisiva inizia per caso; il suo desiderio...

