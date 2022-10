Palloncino pieno d acqua per fare scherzi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Palloncino pieno d acqua per fare scherzi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : GAVETTONE

Significato/Curiosita : Palloncino pieno d acqua per fare scherzi

Il gavettone è uno scherzo consistente nel lanciare acqua verso qualcuno. prende il nome dalla gavetta, recipiente che era in dotazione al personale militare... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

