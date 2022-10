Paillettes usate per abbellire abiti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Paillettes usate per abbellire abiti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : LUSTRINI

Significato/Curiosita : Paillettes usate per abbellire abiti

Le paillettes o lustrini, spesso accostati alla bigiotteria detta strass dal nome del suo ideatore georges frédéric strass, sono piccoli dischi di materiale... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

Altre definizioni con paillettes; usate; abbellire; abiti; Dischetti lucidi detti anche paillettes ; paillettes ; paillettes ... all'italiana; usate per afferrare una pentola senza scottarsi; Forbici usate per potare; Le tavole con lettere e simboli usate dagli oculisti; Ha ruote poco usate ; abbellire uno scritto con fronzoli stilistici; L arte e la tecnica per abbellire la persona; abbellire con fronzoli; abbellire ... una tela; Guarnizioni metalliche tipiche degli abiti punk; Una rivendita di tessuti per abiti estivi; abiti no leggero che si metteva indosso al neonato; abiti confezionati con stoffa scura a righe bianche; Cerca nelle Definizioni