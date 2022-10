Paese asiatico con Hanoi, ex colonia francese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Paese asiatico con Hanoi, ex colonia francese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : VIETNAM

Significato/Curiosita : Paese asiatico con hanoi, ex colonia francese

O almeno parziale della lingua francese. questo vasto paese, ricco di materie prime, tra il 1885 e il 1960 fu colonia del belgio; di conseguenza la variante...

Miniserie televisiva australiana, vedi vietnam (miniserie televisiva). coordinate: 16°n 108°e / 16°n 108°e16; 108 il vietnam (afi: /vjet'nam/; in vietnamita... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

