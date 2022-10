Ospita anziani residenti: casa di __ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ospita anziani residenti: casa di __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : RIPOSO

Significato/Curiosita : Ospita anziani residenti: casa di __

Una casa di riposo è un alloggio ammobiliato multi-residenza destinato agli anziani almeno parzialmente autosufficienti. storicamente il termine originario...

riposo – in fisiologia, fase di relativa inattività di un essere vivente riposo – in ambito lavorativo, periodo di tempo in cui il prestatore di lavoro... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

