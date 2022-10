Organo che protegge e nutre il feto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Organo che protegge e nutre il feto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PLACENTA

Significato/Curiosita : Organo che protegge e nutre il feto

Energie che si accumulano dal momento del concepimento nel feto. inoltre il jing del cielo anteriore determina la costituzione fisica ed energetica e la personalità...

– se stai cercando altri significati, vedi placenta (disambigua). la placenta (dal latino classico placenta, cioè "focaccia"; termine a sua volta derivato... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

Altre definizioni con organo; protegge; nutre; feto; Si dice di un organo indispensabile; L organo interno... dei coraggiosi; organo per il volo; Attacco in cui si riduce il sangue verso un organo ; Si installa per protegge re il computer; Quella svizzera protegge il Vaticano; protegge la gamba del calciatore o del rugbista; Si protegge con aculei; nutre anche l asino; Li nutre lo scettico; Si nutre con il biberon; Dannoso lepidottero che si nutre ... di abiti; Fiume mitologico in cui morì feto nte; Contiene il feto in gravidanza: sacco __; Come una diagnosi fatta già al feto ; Il feto che arriva a termine con i piedi in basso; Cerca nelle Definizioni