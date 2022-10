Oggetto offerto in omaggio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Oggetto offerto in omaggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : GADGET

Significato/Curiosita : Oggetto offerto in omaggio

Momento del concilio vaticano ii, quello in cui il cardinale rugambwa, primo cardinale africano, rende omaggio al papa. segue la porta del bene e del male...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi gadget (disambigua). un gadget è un oggetto funzionale, solitamente apprezzato. data la natura... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

Altre definizioni con oggetto; offerto; omaggio; oggetto da antiquariato; oggetto o sostanza che occupa spazio; oggetto artificiale che orbita intorno alla Terra; Il soggetto di fate; Il caffè offerto nei bar di Napoli; Sofferto a lungo; Un benefit offerto dalla ditta; Sofferto , patito; Un omaggio alla bellezza; Regalo, omaggio ; Regalati, dati in omaggio ; Un atto d omaggio ; Cerca nelle Definizioni