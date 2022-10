Oggetto artificiale che orbita intorno alla Terra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Oggetto artificiale che orbita intorno alla Terra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SATELLITE

Significato/Curiosita : Oggetto artificiale che orbita intorno alla terra

Con il termine satellite artificiale si intende un apparecchio realizzato dall'uomo e messo in orbita intorno alla terra o ad un altro pianeta per varie...

Cui uno massiccio), haumea (due satelliti) ed eris (un satellite). per estensione si indica col termine di satellite naturale qualunque oggetto di origine... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

