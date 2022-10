Si offre a chi ha bisogno di un suggerimento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si offre a chi ha bisogno di un suggerimento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SPUNTO

Significato/Curiosita : Si offre a chi ha bisogno di un suggerimento

Serie di circostanze, finisce a casa di simone santoro, un disonesto pezzo grosso della politica, fidanzato con la bella e giovane lori, che si offre di prendere...

Un segno di spunta è un carattere (v, , , ecc.) usato per indicare il concetto "sì", ad esempio "sì, questo punto è stato controllato" o "sì, sono d'accordo"... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

Altre definizioni con offre; bisogno; suggerimento; Colui che soffre di una sindrome respiratoria; Chi lo prova soffre ; offre divertimenti come giostre e tiri a segno; Si soffre quello d auto; Non bisogno so del medico; bisogno so di un medico; Lo è un attività che non ha più bisogno di sostegni; bisogno so di cure mediche; Un suggerimento da mettere ai voti; Un suggerimento ... a volte non richiesto!; Rifiuta ogni suggerimento ; Un suggerimento che può essere messo ai voti; Cerca nelle Definizioni