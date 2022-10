Si occupa di piante medicinali e cosmetiche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si occupa di piante medicinali e cosmetiche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ERBORISTA

Significato/Curiosita : Si occupa di piante medicinali e cosmetiche

L'erboristeria è la scienza che si occupa delle piante officinali, medicinali, piante aromatiche, piante alimurgiche e cosmetiche, della loro coltivazione...

Presente alcuna abilitazione ufficiale al titolo di erborista. a fronte di ciò la fei (federazione erboristi italiani) si occupa di tutelare chi intraprende... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

