Noto cabarettista e attore italiano - Cruciverba

Soluzione 11 lettere : LINO TOFFOLO

Significato/Curiosita : Noto cabarettista e attore italiano

Giugno 1967) è un comico, attore e cabarettista italiano. fratello di riccardo cassini (comico e autore di programmi televisivi e radiofonici) e marco cassini...

lino toffolo rossit, noto semplicemente come lino toffolo (venezia, 30 dicembre 1934 – venezia, 17 maggio 2016), è stato un attore, cantautore e cabarettista... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

