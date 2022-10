Nota Del Direttore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nota Del Direttore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Nota del direttore

Dopo il comandante e prima di quello del comandante in seconda e del direttore di macchina in seconda. il direttore di macchina su navi aventi un apparato...

ndd – codice aeroportuale iata dell'aeroporto civile di sumbe redondo (angola) natura da determinare (oppure non definita diagnosi) – sigla utilizzata...