Dà il nome al lago Cusio - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : ORTAS

Significato/Curiosita : Da il nome al lago cusio

il lago d'orta o cusio (lagh d'òrta o cusi in lombardo e piemontese) è un lago di origine glaciale situato in piemonte, suddiviso tra la provincia di novara...

Antonio maría javierre ortas (huesca, 21 febbraio 1921 – roma, 1º febbraio 2007) è stato un cardinale e arcivescovo cattolico spagnolo. ha conseguito...

