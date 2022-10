Dà il nome all ippodromo di Merano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dà il nome all ippodromo di Merano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : MAIA

Significato/Curiosita : Da il nome all ippodromo di merano

Ottobre per la chiusura dell'impianto da dicembre 2012 a settembre 2013. http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/ippodromo_di_agnano_a_settembre_tornano_le_corse/notizie/310405...

– se stai cercando l'omonima serie del 2012, vedi l'ape maia (serie animata 2012). l'ape maia ( mitsubachi maya no boken), nota anche come... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

Altre definizioni con nome; ippodromo; merano; Cronome tro in cucina; Il nome di Raimondo, stand up comedian italiano; nome di inglesi; Dà il nome a certe secche di fronte a Livorno; Dà il nome a un ippodromo e a uno stadio milanesi; Nell ippodromo c è quella d arrivo; Corrono all ippodromo ; Famoso ippodromo inglese; Nativa di merano ; Lo sono le acque di merano ; La provincia di merano ; Il centro di merano ; Cerca nelle Definizioni