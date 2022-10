Neonato della pecora - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Neonato della pecora. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : AGNELLO

Significato/Curiosita : Neonato della pecora

La pecora dolly (roslin, 5 luglio 1996 – roslin, 14 febbraio 2003) è stata la prima pecora nonché il primo mammifero a essere stato clonato con successo...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi agnello (disambigua). l'agnello è l'esemplare della pecora con meno di un anno d'età. nasce... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

Grassoccio, come un neonato in salute; Abitino leggero che si metteva indosso al neonato ; Il pasto del neonato ; Donna che alimenta un neonato ; Rallentare fermandosi al lato della strada; Il colore della fumata... che elegge il papa; Il cantico della Divina Commedia con i golosi; Sezione della casa greca dedicata alle donne; Claudio Sabelli che condusse Un giorno da pecora ; Lo sono le carni di montone e di pecora ; Nel vitello e nella pecora ; Duplicata... come la pecora Dolly;