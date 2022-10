Nell antica Roma era formato da una coppia di magistrati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nell antica Roma era formato da una coppia di magistrati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : DUUMVIRATO

Significato/Curiosita : Nell antica roma era formato da una coppia di magistrati

Che era stata sempre governata direttamente dai magistrati romani, iniziò ad avere i propri magistrati (attestati epigraficamente a partire dal 49 a.c...

L'incarico di segretario generale in settembre avviando un periodo di duumvirato "malenkov-chrušcv". malenkov mantenne la carica di premier per due anni... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

