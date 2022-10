Vi nasce il fiume Vardar la sua capitale è Skopje - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi nasce il fiume Vardar la sua capitale è Skopje. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MACEDONIA

Significato/Curiosita : Vi nasce il fiume vardar la sua capitale e skopje

Grecia. il vardar attraversa skopje, la capitale della macedonia del nord, e la sua vallata costituisce un'importante via di comunicazione nel paese, è infatti...

65°n 21.716667°e41.65; 21.716667 la macedonia del nord, ufficialmente repubblica della macedonia del nord (in macedone: , traslitterato:... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

Altre definizioni con nasce; fiume; vardar; capitale; skopje; Parto con bimbo che nasce di piedi; Far nasce re un bebé; nasce dai monti Altaj; Vi nasce l Oder; Città del Vietnam sulle rive del fiume dei Profumi; Il maggior fiume dell Eritrea; fiume mitologico in cui morì Fetonte; Il nome del fiume Putumayo in portoghese; La sua capitale è Vilnius; Lo Stato che ha per capitale Addis Abeba; Città capitale della Polonia; La capitale del Dakota del Sud, stato USA; __ del Nord: lo Stato con skopje ; La lingua di skopje ; I Balcanici di skopje ; Cerca nelle Definizioni