Il momento in cui l aereo si alza in volo - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : DECOLLO

Significato/Curiosita : Il momento in cui l aereo si alza in volo

Se stai cercando l'omonimo romanzo di tatsuo hori, vedi si alza il vento (romanzo). si alza il vento ( kaze tachinu), è un film d'animazione del 2013...

Possibile diminuire sia la corsa di decollo (la distanza percorsa con le ruote sulla pista) che la distanza di decollo (la distanza necessaria per superare...

