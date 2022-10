Minimo voto di sufficienza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Minimo voto di sufficienza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Minimo voto di sufficienza

Attraverso voti che vanno dall'1 come voto minimo (l'1 è un voto molto raro) al 10 come voto massimo; la sufficienza viene rappresentata dal 5. i voti permettono...

Institute sei – codice aeroportuale iata dell'aeroporto civile di senhor do bonfim (brasile) sei – codice iso 639-3 della lingua seri gruppo dei sei – gruppo...