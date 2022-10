Il minerale presente nelle matite - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il minerale presente nelle matite. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GRAFITE

Significato/Curiosita : Il minerale presente nelle matite

Toscana permane la dicitura "lapis" per indicare le matite comuni in grafite. la maggioranza delle matite prodotte negli usa in età contemporanea è di colore...

Se stai cercando il calciatore brasiliano detto "grafite", vedi edinaldo batista libânio. la grafite è un minerale che rappresenta uno degli stati allotropici... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

