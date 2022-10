Michel, autore di Sorvegliare e punire - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Michel, autore di Sorvegliare e punire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : FOUCAULT

Significato/Curiosita : Michel, autore di sorvegliare e punire

sorvegliare e punire. nascita della prigione (surveiller et punir: naissance de la prison, 1975) è un saggio dello storico e filosofo francese michel...

Paul-michel foucault (in francese: [polmi'l fu'ko]; poitiers, 15 ottobre 1926 – parigi, 25 giugno 1984) è stato un filosofo, sociologo, storico della... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

