Il mezzo di trasporto di Babbo Natale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il mezzo di trasporto di Babbo Natale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SLITTA

Significato/Curiosita : Il mezzo di trasporto di babbo natale

Salvare il natale. corre quindi alla città di halloween per liberare il vero babbo natale e sally. entrato nella tana del bau bau, libera i due e il mostro...

Se stai cercando la componente di armi da fuoco leggere, vedi slitta (armi). la slitta è un veicolo con dei pattini che scivolano al posto di ruote che... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

Altre definizioni con mezzo; trasporto; babbo; natale; Setosi nel mezzo ; In mezzo ma non fra; Foro nel mezzo ; In mezzo all Ortles; Associazione trasporto Aereo; Piccolo veicolo per il trasporto di materiali; Mezzo di trasporto in generale; Sistema di trasporto urbano su rotaie; Su alcuni documenti indica il nome del babbo ; Il babbo per John; Il babbo che porta i doni; Gli ingressi di babbo Natale; La città natale dello scrittore Verne; L Ebenezer protagonista del Canto di natale ; Le Christmas che si cantano a natale negli USA; Prima di natale ; Cerca nelle Definizioni