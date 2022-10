Metallo usato per galvanizzare l acciaio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Metallo usato per galvanizzare l acciaio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ZINCO

Significato/Curiosita : Metallo usato per galvanizzare l acciaio

Usa per galvanizzare metalli come l'acciaio per prevenirne la corrosione. lo zinco si usa in leghe come l'ottone, il nichelargento, il metallo per macchine...

Disambiguazione – se stai cercando la casa editrice spagnola, vedi ediciones zinco. lo zinco è l'elemento chimico di numero atomico 30 e il suo simbolo è zn. è... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

Altre definizioni con metallo; usato; galvanizzare; acciaio; Come un sapore che ricorda un metallo ; Ricoperto di un metallo simile al platino; Il metallo che dava la febbre ai cercatori; Lavorare il metallo ; Cesto di vimini usato un tempo per portare cibo; Materiale usato nella chirurgia estetica; Indumento senza maniche usato dai vogatori; Formaggio usato in dolci come cannoli o pardulas; Indurire... come si fa con l acciaio ; Grado di durezza che si dà all acciaio ; Il generale d acciaio ; Un forno impiegato per trasformare la ghisa in acciaio ; Cerca nelle Definizioni