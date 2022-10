Materiale usato nella chirurgia estetica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Materiale usato nella chirurgia estetica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SILICONE

Significato/Curiosita : Materiale usato nella chirurgia estetica

La chirurgia odontostomatologica o orale è una branca della chirurgia. include anche l'implantologia e la parodontologia. a seconda delle normative vigenti...

Contiene il lemma di dizionario «silicone» wikimedia commons contiene immagini o altri file su silicone (en) siliconi, su enciclopedia britannica, encyclopædia... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

Altre definizioni con materiale; usato; nella; chirurgia; estetica; Come un materiale che protegge da alte temperature; materiale per scatolame; materiale che imita il legno; Convertire uno scarto in un nuovo materiale ; Cesto di vimini usato un tempo per portare cibo; Indumento senza maniche usato dai vogatori; Formaggio usato in dolci come cannoli o pardulas; usato per dipingere, con setole di cinghiale; Le pennute nella vasca durante il bagnetto; Pietruzza molesta nella scarpa; Copia identica nella stessa categoria; Conservare merce nella nave; Si usa anche in chirurgia ; La chirurgia che rifà i connotati; Sottile dispositivo metallico utilizzato in chirurgia ; Strutture di carbonio usate in neurochirurgia ; Nella medicina estetica riempie le rughe ing; estetica mente gradita; È addetta all estetica delle estremità inferiori; Distingue estetica mente gli occhiali; Cerca nelle Definizioni