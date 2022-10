Maschio mitologico della sirena salamandra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Maschio mitologico della sirena salamandra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TRITONE

Significato/Curiosita : Maschio mitologico della sirena salamandra

Alla gola. nella rappresentazione dantesca la figura di questo mostro mitologico si fonde con l'ideologia del fantastico di stampo medievale, in cui prevalgono...

Bivalve aperta, al centro della quale si erge imponente il dio marino tritone. il tritone, con un tronco possente ed eretto e le gambe coperte di squame, reclina... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

