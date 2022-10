La mantiene chi è di parola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La mantiene chi è di parola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : La mantiene chi e di parola

Told of its speakers». l'opera si mantiene per tutto lo sviluppo della narrazione su un tenore tecnico, linguistico e strutturale che risulta assolutamente...

Molte specie di promesse. la promessa solenne è caratterizzata dalla presenza di certi requisiti di forma o di sostanza, come la promessa di matrimonio...