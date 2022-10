Si manifesta se il pancreas non produce insulina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si manifesta se il pancreas non produce insulina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : DIABETE

Significato/Curiosita : Si manifesta se il pancreas non produce insulina

I tumori del pancreas (o neoplasie del pancreas) si verificano in seguito alla moltiplicazione fuori controllo delle cellule del pancreas, un organo ghiandolare...

Metaboliche comunemente definite "diabete", caratterizzate da alterazione della glicemia, vedi diabete mellito. diabete (dal greco antico daßt, diabètes... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

