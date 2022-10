Maneggiare acqua e farina per fare il pane - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Maneggiare acqua e farina per fare il pane. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : IMPASTARE

Significato/Curiosita : Maneggiare acqua e farina per fare il pane

I cereali, sia sotto forma di briciole di pane che di farina, erano usati anche come addensanti per zuppe e stufati, sia da soli che insieme al latte...

impastare (detto anche fare la pasta o fare il pane) è un'attività comune dei gatti domestici: quando sono a proprio agio, spingono le loro zampe anteriori... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

Altre definizioni con maneggiare; acqua; farina; fare; pane; L attenzione necessaria nel maneggiare le armi; Affrontare un argomento o maneggiare qualcosa; Spazio su cui poter maneggiare : piano __; maneggiare il rosario pregando; Atterraggi di aerei sull acqua ; Piccoli corsi d acqua , fiumiciattoli; Repellenza o paura dell acqua ; Soluzione di sale e acqua per conservare cibi; Lo scontro in cui farina ta degli Uberti sconfisse i guelfi fiorentini nel 1260; Così è la farina che contiene ancora crusca; Una salsa preparata con burro, latte e farina ; Il diminutivo che il carrozziere farina unì al cognome; L arruffare i capelli per dar loro volume; Un Border Collie lo può fare con le pecore; Palloncino pieno d acqua per fare scherzi; Una norma a cui si può fare uno strappo; pane sardo sottile; Comune della Puglia famoso per un tipo di pane ; Mobile su cui si impastava il pane ; Cittadina del Trapane se; Cerca nelle Definizioni