Lussuoso per apparenza e struttura - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : SONTUOSO

Significato/Curiosita : Lussuoso per apparenza e struttura

Chiara bandinelli e, anziché saldare il debito per la dote che aveva con il cognato galletti, spese tutto il denaro che aveva in un lussuoso ricevimento nuziale...

Maria maggiore e bernabò visconti fece da padrino alla nipote. seguì un sontuoso banchetto che si tenne nella piazza dell'arengo, accanto alla cattedrale... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

Altre definizioni con lussuoso; apparenza; struttura; lussuoso , opulento; lussuoso , sfarzoso; Più che lussuoso ; lussuoso tenore di vita; Ufficiale o legato a una rigida apparenza ; Quieto... in apparenza ; Simile per categoria o apparenza ; La gabbia di chi sta bene solo in apparenza ; Munire di una struttura fatta a maglie; struttura a supporto di piani intermedi d edificio; struttura con personalità giuridica; Una struttura merlata; Cerca nelle Definizioni