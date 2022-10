Lunga galleria scavata in un monte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lunga galleria scavata in un monte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TRAFORO

Significato/Curiosita : Lunga galleria scavata in un monte

La galleria stradale del san gottardo è una galleria autostradale che collega i villaggi di göschenen nel canton uri con airolo nel cantone ticino. la...

Italiano), rendendo così il traforo del frejus la più lunga galleria europea a doppia canna, togliendo il titolo al traforo del gran sasso. entrerà in... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

Altre definizioni con lunga; galleria; scavata; monte; Teso, allunga to; La pena più lunga ; Esile e allunga to; Una lunga composizione musicale; Noto dipinto del Bronzino conservato nella galleria degli Uffizi; Stretta galleria nel terreno; galleria con i binari; galleria ferroviaria; Simile a una canoa scavata da un tronco; Galleria scavata attraverso una montagna; Una grotta artificiale scavata nel calcare sotto il Teatro Greco di Siracusa; Lo è la terra scavata ; Vino del Piemonte ; Vittoria dei Piemonte si nel 1848; Il monte che domina Catania; La fossetta laterale del polso a monte del pollice; Cerca nelle Definizioni