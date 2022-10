Libro di Remarque e film di guerra del 1930 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Libro di Remarque e film di guerra del 1930. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 21 lettere : ALL OVEST NIENTE DI NUOVO

Significato/Curiosita : Libro di remarque e film di guerra del 1930

Romanzo storico di erich maria remarque, pseudonimo di erich paul remark, che narra le vicende di un soldato tedesco durante la prima guerra mondiale. il...

All'ovest niente di nuovo (all quiet on the western front) è un film del 1930 diretto da lewis milestone. tratto dal romanzo di erich maria remarque niente... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

Altre definizioni con libro; remarque; film; guerra; 1930; L orso del libro della giungla; L Edmondo che scrisse il libro Cuore; libro che racchiude istruzioni e indicazioni; A Torino c è quello del libro ; Niente di nuovo su quello occidentale per remarque ; Il secondo nome di remarque ; Iniziali di remarque ; Isabelle nel film Nosferatu, il principe della notte; Genere di film leggero e divertente; Sono di gloria in un film di Stanley Kubrick; film d animazione Dreamworks sulle api ing; Il celebre regista e attore di Come vinsi la guerra ; Antica macchina da guerra che può lanciare massi; Quello di Ems causò la guerra franco-prussiana; Difendono la patria in guerra ; Cerca nelle Definizioni