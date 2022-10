Lettera, all antica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lettera, all antica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MISSIVA

Significato/Curiosita : Lettera, all antica

Prima lettera ai corinzi; seconda lettera ai corinzi; lettera ai colossesi; lettera agli efesini; lettera a filemone; lettera ai filippesi; lettera ai galati;...

Una lettera (dal latino littera-ae) o missiva è una comunicazione scritta fatta pervenire ad una o più persone interessate, in un determinato contesto... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

Altre definizioni con lettera; antica; Il PS alla fine di una lettera : post __ lat; Il José premio Nobel per la lettera tura 1998; Fini conoscitori di lettera tura e linguistica; Kenzaburo, Nobel per la lettera tura; Giorni dell antica Roma; Schiavo dell antica Sparta; antica città greca che ricorda una statua di Afrodite; Riti iniziatici dell antica Grecia; Cerca nelle Definizioni