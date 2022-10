Lavoratori come i muratori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lavoratori come i muratori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : EDILI

Significato/Curiosita : Lavoratori come i muratori

Il gremio dei muratori (frabbigamuri nella parlata locale) è una delle più antiche e importanti maestranze sassaresi che partecipano alla discesa dei candelieri...

edili (in latino: aediles) erano magistrati di antiche città sabine e latine, tra cui roma. oltre a roma si trova traccia di un collegio di tre edili... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

Altre definizioni con lavoratori; come; muratori; Proteste di lavoratori ; Centro Ricreativo Aziendale dei lavoratori ; Un rappresentante dei lavoratori ; Rappresentano i lavoratori ; Il celebre regista e attore di come vinsi la guerra; Primate come il sapiens; Cattivo come un odore oppure un sapore; Fiore come il giaggiolo; Le prime lettere di muratori ; Veicoli per muratori ; Il muratori architetto e innovatore in urbanistica; Impalcature da muratori ; Cerca nelle Definizioni