Lavora in un officina che ripara auto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lavora in un officina che ripara auto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MECCANICO

Significato/Curiosita : Lavora in un officina che ripara auto

Intende un'officina dove si riparano o si costruiscono carrozzerie di automobili o di altri veicoli; chi compie tale lavoro, e quindi lavora in una carrozzeria...

Contiene citazioni di o su meccanico wikizionario contiene il lemma di dizionario «meccanico» wikimedia commons contiene immagini o altri file su meccanico... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

Altre definizioni con lavora; officina; ripara; auto; Stop dei lavora tori con i sindacati; lavora tori come i muratori; Insieme di persone che lavora no senza salario; Resina lavora ta dalle api; Ce ne sono di officina li; Utensili per lavorare in officina ; Tisana ottenuta bollendo piante officina li; Pianta officina le detta erba di San Giovanni; Freschi e ripara ti dal Sole; Vi si ripara no veicoli; ripara to, protetto; ripara no... libri; Michel, auto re di Sorvegliare e punire; Rottura di un tessuto passaggio in auto ; Prezzo massimo di vendita stabilito d auto rità; Il cantauto re di Torpedo blu; Cerca nelle Definizioni