In Italia sono 5: regioni a __ speciale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In Italia sono 5: regioni a __ speciale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : STATUTO

Significato/Curiosita : In italia sono 5: regioni a __ speciale

Una regione italiana a statuto speciale è una regione italiana che gode di particolari forme e condizioni di autonomia. cinque regioni italiane sono chiamate...

Lo statuto del regno o statuto fondamentale della monarchia di savoia del 4 marzo 1848 (noto come statuto albertino, dal nome del re che lo promulgò, carlo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

Altre definizioni con italia; sono; regioni; speciale; Dittatore italia no che si alleò con Hitler; Città italia na famosa per i suoi canali; I Neri gruppo vocale italia no che canta a cappella; Matteo, tennista italia no; Lo sono gli sport... sottomarini; Nel pc possono raccogliere file; Lo sono gli accelerometri e i giroscopi; sono gustative sulla lingua; Sostanza ottenibile dal lattice di numerose specie di piante delle regioni tropicali; Gruccia o appendiabiti in alcune regioni ; Grandi ruminanti delle regioni nordiche; Ruminanti delle regioni nordiche; Concedere un vantaggio speciale ; Cosuccia preziosa e speciale ; Mossa speciale degli scacchi per proteggere il re; La speciale auto blindata del Pontefice; Cerca nelle Definizioni