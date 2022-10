Si installa per proteggere il computer - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si installa per proteggere il computer. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ANTIVIRUS

Significato/Curiosita : Si installa per proteggere il computer

Secondo tipo, definito "personal firewall", che si installa direttamente sui sistemi da proteggere (per questo motivo è chiamato anche firewall software)...

Un antivirus è un software finalizzato a prevenire, rilevare ed eventualmente rendere inoffensivi codici dannosi e malware per un computer come virus... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

