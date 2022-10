Insieme di persone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Insieme di persone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : GRUPPO

Significati, vedi insieme (disambigua). in matematica, una collezione di elementi rappresenta un insieme se esiste un criterio oggettivo che permette di decidere...

gruppo gruppo – piccolo aggregato di galassie (fino a 50 circa) vicine tra loro gruppo locale – gruppo di galassie a cui appartiene la via lattea gruppo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

Altre definizioni con insieme; persone; L insieme del personale di un azienda o ufficio; insieme di fedeli non sacerdoti; L insieme di norme che tutelano i mercati economici; Un insieme di alberi; I volti delle persone ; Coda di persone ; persone amanti del lusso; persone non in grado di fare qualcosa; Cerca nelle Definizioni