L insieme del personale di un azienda o ufficio - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : ORGANICO

Affari generali, gestione del personale) e dei procedimenti amministrativi. in pratica, il back office è tutto ciò che il cliente (o l'utente) non vede, ma...

si definisce composto organico un composto in cui uno o...

Altre definizioni con insieme; personale; azienda; ufficio; insieme di persone; insieme di fedeli non sacerdoti; L insieme di norme che tutelano i mercati economici; Un insieme di alberi; Il pronome più personale ; Sito personale in cui pubblicare filmati periodici; Tiene un sito personale in costante aggiornamento; Comportano riduzioni di personale ; azienda italiana di Italia 1, Canale 5 e Rete 4; Inserire un azienda nel mercato azionario; Veloce riunione azienda le; Un peso per l azienda ; ufficio di responsabilità; L ufficio dal quale partono gli ordini; Un ufficio comunale; Era un ufficio giudiziario; Cerca nelle Definizioni