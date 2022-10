L ingrediente del foie gras: __ d oca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L ingrediente del foie gras: __ d oca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FEGATO

Significato/Curiosita : L ingrediente del foie gras: __ d oca

Disambiguazione – "paté de foie gras" rimanda qui. se stai cercando il racconto di asimov, vedi paté de foie gras (racconto). il foie gras (termine francese,...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi fegato (disambigua). il fegato (dal latino ficatum, termine originariamente culinario) è una... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

