Indumento senza maniche usato dai vogatori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Indumento senza maniche usato dai vogatori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CANOTTA

Significato/Curiosita : Indumento senza maniche usato dai vogatori

Simula l'apparato di voga vogatore – indumento sportivo maschile usato per la voga vogatore – indumento senza maniche simile ad una maglietta con un'ampia...

La canottiera è un indumento simile a una maglietta, dotata di un'ampia scollatura e priva di maniche; il nome deriva dall'essere stata per anni l'indumento... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

Altre definizioni con indumento; senza; maniche; usato; vogatori; Sinonimo di indumento ma anche abito femminile; Un indumento adatto a ogni genere; indumento invernale; indumento simile a un maglione; senza più difese, vulnerabile; Andare spediti e sicuri: senza __; La regista francese di senza tetto né legge; Usate per afferrare una pentola senza scottarsi; Camicetta molto scollata e senza maniche ; Mette tutti in maniche corte; Magliette intime senza maniche ; Maglietta senza maniche ; Formaggio usato in dolci come cannoli o pardulas; usato per dipingere, con setole di cinghiale; Rallentatore usato per esaminare una scena; Il calco usato in spiaggia dai bimbi; La specialità olimpica con i vogatori in ginocchio a pagaia singola; Due _= vogatori e timoniere; Gare tra vogatori ; Ha due, quattro o otto vogatori ; Cerca nelle Definizioni