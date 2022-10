Le indossa ai polsi l arrestato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le indossa ai polsi l arrestato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MANETTE

Significato/Curiosita : Le indossa ai polsi l arrestato

Altre definizioni con indossa; polsi; arrestato; Si indossa sotto la giacca; Fred Astaire lo indossa va con grande classe; Lo si indossa quando piove; Si indossa no a casa d inverno; Ai polsi degli arrestati; Si portano ai polsi ; Contraddistinguono i polsi ni eleganti; Giubbotto corto con elastico in vita e ai polsi ; L uliveto in cui fu arrestato Gesù; Procedura di scarcerazione di un arrestato ; Il patriota veneziano arrestato con Tommaseo; I giorni di chi sta per essere arrestato ; Cerca nelle Definizioni