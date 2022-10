Indigenza, stato di necessità economica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Indigenza, stato di necessità economica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : POVERTÀ

Significato/Curiosita : Indigenza, stato di necessita economica

Sociale ed economica delle persone, che non viene intaccata in casi di durata breve della situazione d'indigenza. le famiglie povere sono di norma quelle...

Rurali, la povertà si accompagnava a un isolamento sociale maggiore di quello che la povertà di per sé determina. in genere però la povertà urbana può... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

Altre definizioni con indigenza; stato; necessità; economica; Povertà, indigenza ; Grave indigenza ; Estrema indigenza ; Condizione d'indigenza economica; stato di tensione cellulare regolato da osmosi; Lo stato che ha per capitale Addis Abeba; Cittadino dello stato con Addis Abeba e Gondar; La capitale del Dakota del Sud, stato USA; Movimento che predica la necessità di un rinnovamento spirituale; Commercia in generi di prima necessità ; Un alimento di prima necessità ; Dà nome all ancora che si usa solo nei casi d estrema necessità ; Può esserlo una manovra economica ; Si accompagna a una fase di ripresa economica ; Quella economica impegna il governo; Seguace di una dottrina economica che dà molta importanza alle valute; Cerca nelle Definizioni