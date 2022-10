Impresa commerciale, azienda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Impresa commerciale, azienda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : DITTA

Significato/Curiosita : Impresa commerciale, azienda

Dell'attività di impresa, né va confuso con quello di "società", che rappresenta invece uno specifico soggetto giuridico esercente attività di impresa, di fatti...

La premiata ditta è un quartetto comico formato da pino insegno, roberto ciufoli, tiziana foschi e francesca draghetti, attivo dal 1986 e conosciuto anche... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

Altre definizioni con impresa; commerciale; azienda; Lavora per un impresa edile; Il crollo che fa fallire l impresa ; Forniscono i capitali necessari all impresa ; Portare a termine un impresa ; Attività commerciale ; Ospita alle porte di Milano un recente ed esteso centro commerciale ; Esercizio commerciale da spiaggia; Lega commerciale medievale fra stati nordeuropei; azienda tessile milanese nota per i piumini; L insieme del personale di un azienda o ufficio; azienda italiana di Italia 1, Canale 5 e Rete 4; Inserire un azienda nel mercato azionario; Cerca nelle Definizioni