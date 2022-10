L impianto che trae energia dal vento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L impianto che trae energia dal vento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : EOLICO

Significato/Curiosita : L impianto che trae energia dal vento

Mulini a vento) localizzati in un territorio delimitato e interconnessi tra loro, che producono energia elettrica sfruttando l'energia del vento. la generazione...

Turbina eolica parco eolico eolico offshore energie rinnovabili economia verde enercon e-126 eolico magnetico minieolico legge di betz turbina eolica galleggiante...

Altre definizioni con impianto; trae; energia; vento; Nessun rimpianto , nessun __, cantavano gli 883; Parte dell impianto elettrico che evita folgorazioni accidentali; Il cuore dell impianto di riscaldamento; La voce dell impianto d allarme; Attrae due cuori; La pianta da cui si estrae la gomma arabica; Il sugo che trae nome da una località laziale; I contrae nti delle polizze; energia , brio; Scatta per sicurezza con sovraccarico di energia ; Particelle ricche d energia ; energia , vigore; La vento showgirl e poetessa; vento di nord-ovest per gli antichi greci; Pioggia un po gelata mista a vento ; vento da nord ovest utile per la navigazione;