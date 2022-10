Guidare un orchestra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Guidare un orchestra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : DIRIGERE

Significato/Curiosita : Guidare un orchestra

Economica, sociale e militare del ducato moscovita e la sua capacità di guidare la liberazione dalla supremazia del kanato tartaro. assistita dalla chiesa...

Tra cittadella e spal, diventando il quarto arbitro di sesso femminile a dirigere un incontro della serie cadetta a pochi giorni di distanza dall'esordio... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

