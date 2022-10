Grosso crostaceo con chele arancione scuro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Grosso crostaceo con chele arancione scuro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ARAGOSTA

Significato/Curiosita : Grosso crostaceo con chele arancione scuro

Di inferno, con gli stessi poteri ma più potente. a differenza di inferno, il corpo di colpo rovente è composto da magma arancione scuro coperto da rocce...

L'aragosta (palinurus elephas fabricius, 1787), conosciuta comunemente come aragosta mediterranea, aragosta spinosa europea, aragosta spinosa comune,... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

