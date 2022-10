Grido di gioia di origine ebraica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Grido di gioia di origine ebraica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : OSANNA

Significato/Curiosita : Grido di gioia di origine ebraica

Un testo contenuto nella bibbia ebraica (tanakh) e nell'antico testamento della bibbia cristiana. è scritto in ebraico e, secondo l'ipotesi maggiormente...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi osanna (disambigua). osanna (latino osanna, koinè sa, hosanná) deriva dall'ebraico "hoshana"... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

